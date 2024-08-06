مشاهد مثيرة لمسيرات حزب الله أمام أنظار المستوطنين قبل ضرب نهاريا وعكا

وطنا اليوم:قتل شخص وأصيب آخرون في نهاريا، عندما هاجم حزب الله اللبناني إسرائيل، الثلاثاء، بسرب من الطائرات المسيّرة استهدف مقرا عسكريا شمالي البلاد.

وقالت مواقع عبرية، إن سربا من الطائرات المسيرة، هاجم إحدى المواقع العسكرية، بين عكا ونهاريا شمال فلسطين المحتلة، فيما سمعت انفجارات في المنطقة.

وأشارت إلى أن المسيرات، هاجمت قاعدة شراغا العسكرية للاحتلال، بالقرب من عكا، في تطور يبدو أن حزب الله وسع فيه مدى هجماته على الاحتلال، لإسناد المقاومة في غزة وردا على استهداف المدنيين اللبنانيين.

ووثق أحد المستوطنين، مشاهد لهجوم مسيرات حزب الله، والتي كانت تحلق بشكل متتابع على ارتفاع منخفض، ودون القدرة على اعتراضها من منظومات الاحتلال قبل أن تصل إلى أهدافها وتهاجمها.

فيما أظهرت مشاهد أخرى، تصاعد أعمدة دخان من داخل قاعدة عسكرية بالمنطقة، وأشارت مواقع عبرية، إلى أن الطائرات المسيرة انفجرت بداخلها وتسببت في إصابات في صفوف الجنود.

من جانبه أعلن حزب الله في بيان، أنه شن هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة “شراغا” شمالي عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة.

وقال رئيس بلدية نهاريا إن عدة طائرات حلقت وانفجرت في المدينة، وأكد وقوع أضرار.

وطالب السلطات الإسرائيلية بـ”تطبيق القانون”، وقال إن “ما يحدث في نهاريا يجب أن يحدث في بيروت”.