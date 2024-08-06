استشهاد 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال توغل في جنين وطوباس

وطنا اليوم:استشهد 5 فلسطينيين اليوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي على جنين بشمال الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من استشهاد 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة قرب طوباس.

وأفاد مصدر بأن مسيّرين إسرائيليتين استهدفا اليوم بشكل منفصل سيارتين في الحي الشرقي بمدينة جنين، مشيرا إلى تقارير عن 7 إصابات أخرى.

وقد قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين، مضيفا أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف لمنعها من الوصول إلى الضحايا.

من جهتها، قالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف انتشلت جثمان شهيد رابع في القصف الذي وقع بالمنطقة الشرقية من جنين.

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو استهدفت في غارتين ما سماها خلايا مسلحة خلال عملية عسكرية في منطقة جنين.

ولليوم الثاني، واصلت قوات الاحتلال توغلها في جنين معززة بالجرافات العسكرية، وقامت في الساعات الماضية بعمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية.

المقاومة تتصدى

وقد أعلنت كتائب القسام في جنين أن مقاتليها وآخرين من فصائل المقاومة يتصدون لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها.

من جهتها، قالت كتيبة جنين في سرايا القدس إنها فجرت عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية إسرائيلية بجنين وحققت إصابات مباشرة.

وأضافت أن المقاومين يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة.

شهداء بطوباس

وفي وقت سابق اليوم، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها بلدة عقابا شمالي مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال إن قوات إسرائيلية خاصة داهمت البلدة وحاصرت منزل أحد الفلسطينيين في البلدة، واعتلت قناصتها أسطح البنايات المحيطة بالمنزل، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

واليوم جرى تشييع الشهداء في بلدة عقابا طوباس، وبالتوازي تم الإعلان عن إضراب عام في المحافظة.

اقتحامات متواصلة

وفي رام الله، اقتحامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال المدينة فجر اليوم.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي باتجاه مركبات فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة سنجل شمالي محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية.

وأظهرت صور كاميرا المراقبة لأحد المحلات التجارية اختراق الرصاص الحي لزجاج المركبة والمقعد الأمامي عقب ترجل سائقها منها بثوان قليلة.

وأفاد رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة بأن قوات الاحتلال موجودة بشكل مستمر قرب مداخل البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم جنوب الضفة. وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاقها، واحتجزت عددا من الشبان بعد أن فتشت مركباتهم.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، في مختلف مناطق الضفة بما فيها القدس، وهذا أسفر عن استشهاد 604 فلسطينيين، وإصابة نحو 5400 آخرين بجروح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.