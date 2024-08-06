فرصة استثمارية للتشغيل الموحّد للحافلات سريعة التردد بكلفة 325 مليون دينار

وطنا اليوم:كشفت وزارة النقل، عن فرصة استثمارية لمشروع التشغيل الموحد للحافلات سريعة التردد، بكلفة تقدّر بـ 325 مليون دينار أردني، وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المشاريع التي تحتاج إلى تمويل.

ووفق الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام (2024-2028) فإن المبلغ المقدّر لتنفيذ المشروع تشمل كلفة التشغيل لعقدي جامع الأجرة والمشغل؛ حيث إن الإيرادات ستغطي معظم الكلف حسب دراسة الجدوى.

وستعمل الحكومة على تفعيل عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لعطاء التشغيل الرسمي لمشغل الحافلات وجامع الأجرة رسميا، حيث إن الجهة المعنية لطرح المشروع أمانة عمّان الكبرى وبشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة المالية، وزارة النقل، وهيئة تنظيم قطاع النقل.

المشروع، سيعمل على استثمار البنية التحتية لمشروع الحافلات سريع التردد من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمة نقل مميزة ضمن جداول زمنية وتردد سريع وثابت.

ويتضمن المشروع 3 عقود؛ هي عقد المشغل للحافلات، وعقد محصّل الأجرة، وعقد إدارة التمويل).

– مرحلة ثانية للباص السريع –

ومن المشاريع التي تحتاج إلى تمويل، تعمل أمانة عمّان مع وزارتي النقل والأشغال العامة على تنفيذ دراسات وتصاميم مشروع حافلات التردد السريع للمرحلة الثانية (BRT2) داخل عمّان، بقيمة 5 ملايين دينار.

وتشمل الدراسات إعداد تصاميم هندسية لـ 5 تقاطعات حيوية في عمّان، حيث يجري التوافق على المبادئ الخاصة بالتصاميم للمشروع باعتباره مشروعا وطنيا يحقق الأهداف الاستراتيجية.

كما من المقرر طرح عطاء لتنفيذ البنية التحتية للمشروع ذاته للأعوام (2025-2028) بقيمة تصل إلى 210 ملايين دينار، وفق الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام (2024-2028).

وتشمل طول المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد/ المرحلة الثانية، ثلاثة مسارات رئيسية بطول 41 كلم، حيث يمتد المسار الأول للمرحلة الثانية للباص سريع التردد من دوار صويلح إلى جسر ناعور مرورا بشارع الملك عبدالله الثاني والدوار الثامن بطول 15.5 كلم.

فيما يمتد المسار الثاني بطول 15.5 كلم من جسر ناعور وصولا إلى محطة ركاب المحطة مرورا بشوارع القدس والحرية والأمير حسن وشارع اليرموك، والمسار الثالث يمتد بطول 10 كلم من دوار الجمرك باتجاه تقاطع مأدبا مرورا بمنطقة خريبة السوق.

وتشمل هذه البنية تحسينات مرورية لـ 5 تقاطعات حيوية في عمّان تقع على ممر حافلات المشروع؛ وهي تقاطع الدوار الثامن، تقاطع البنك العربي، تقاطع ألبا هاوس، تقاطع الجسور العشرة، وتقاطع المثنى بن حارثة، بهدف رفع كفاءة الطرق في المدينة وتسهيل حركة المواطنين وتقليل الازدحام المروري.