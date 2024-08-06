الأشغال تعمم على مديرياتها ازالة مخالفات الدعاية الانتخابية

وطنا اليوم:دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات النيابية المزمع اقامتها في العاشر من الشهر المقبل، إلى الالتزام بالتعليمات التي تحدد شكل وأماكن وضع الدعاية الانتخابية، والامتناع عن وضع أية ملصقات او يافطات على الشواخص المرورية والارشادية والاشارات الضوئية أو أعمدة الإنارة على الطرق الخارجية.

ووفقا لتعميم صدر اليوم لكافة مديريات ومكاتب الأشغال سيتم تنظيم حملات مراقبة دورية تفتيشية طيلة فترة الدعاية الانتخابية لضمان عدم استخدام الشواخص واعمدة الانارة والاشارات الضوئية للدعاية الانتخابية من قبل المرشحين، وإزالة أية مخالفات للتعليمات الصادرة.

يذكر ان قانون الطرق الاردني رقم 14 لعام 1987 وتعديلاته نص على معاقبة المتسبب باضرار للشواخص المرورية بالحبس والغرامة عدا الكلفة المالية لها.

كما يحظر قانون الانتخاب على المرشح إستخدام وسائل الدعاية في الشوارع العامة والأبنية التـي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة، كما يحظر عليه إلصاقها على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة.