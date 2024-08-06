جماعة الإخوان المسلمين تعقد مؤتمرا داخليا للتطوير 

وطنا اليوم_عقدت جمعية جماعة الإخوان المسلمين تخت رعاية المراقب العام المحامي محمد القطاونة، المؤتمر السنوي الأول للتطوير الداخلي، في العقبة، والذي جاء بهدف تطوير أدوات العمل للجمعية على المستوى السياسي والدعوي والإداري.

وقال المحامي محمد القطاونة إننا نعتمد منهج المراجعة الدائمة لمسارنا الدعوي والسياسي، ولهذا جاء المؤتمر في سياق المراجعات لبنى الجمعية وهياكلها الإدارية، ودورها السياسي ومنهجها الدعوي.

ولفت القطاونة إلى أن مسارنا الدعوي والسياسي، بطابعه الوطني، يعزز فينا انتماءنا للوطن ويقوي صلاتنا بقضايا الأمة على حد سواء.

وقال رئيس مجلس الشورى الأستاذ محمد القرامسة، أن تمتنين الجبهة الداخلية للجمعية وتحصينها من الشوائب والتشوهات، أمر حاسم في مسار الجمعية، وأشار إلى أن ثوابتنا الداخليه تقوم على علاقة أخوة متينة.

وأكد رئيس المؤتمر الأستاذ نصري المحادين، أن جمعيتنا وقد أخذت على عاتقها منهج الإصلاح، فإنها أيضا الأولى بالتجديد والتحديث والتطوير وإصلاح الاختلالات. خاصة في ظل التحديات العميقة التي ينتجها الواقع المحلي والاقليمي والدولي، وهو نواتج ضاغطة تجعل من المراجعات ضرورة.

واشتمل المؤتمر على أربع جلسات توزعت على مدار يومين، تحدث فيها الأستاذ محمد القرامسة حول الأخوة الإيمانية والدكتور عبدالله الشرمان حول الاختلالات التربوية ومراجعة تحليلية ونقدية للمرحلة السابقة من عمر الجمعية، والأستاذ عبد المجيد الليمون حول ركن الفهم لدور الجمعية وأفكارها ورؤاها وخياراتها، والدكتور عيسى البواريد حول الإدارة والقيادةو ودورها في العمل المؤسسي، والدكتور صالح نصير حول المناهج التربوية إعدادا وتطويرا، وعلي مقبل حول التخطيط والتطوير التربوي، والدكتور أيمن الزقيبة حول الانتخابات النيابية القادمة والمشاركة فيها.

كما قدم الدكتور رحيل الغرايبة ورقة حول تطورات المشهد الوطني، وشارك في تقديم الجلسات الدكتور محمد الشرمان ومحمد الرنتاوي والدكتور يوسف أبو الزيت ومروان العياصرة.