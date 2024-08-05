بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحكومة تؤكد التزامها بالاستمرار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة

منذ 16 ثانية
الحكومة تؤكد التزامها بالاستمرار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة

وطنا اليوم:تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، نسخة من التَّقرير السَّنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2023م، الصَّادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأكَّد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه في دار رئاسة الوزراء رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوَّض العام لحقوق الإنسان جمال الشَّمايلة، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، التزام الحكومة بالاستمرار في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريَّات العامَّة والبناء على ما تحقَّق في هذا الصَّدد من منجزات.
كما أشاد الخصاونة بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان، مجدِّداً التَّأكيد على دعم الحكومة لاستقلاليَّته؛ ليؤدِّي دوره الوطني المسؤول في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها.
بدورها، استعرضت الحاج حسن أبرز نتائج التقرير وتوصياته، مشيرة إلى أن إطلاق التقرير يأتي إنفاذاً لأحكام المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأكدت أهمية التنسيق مع الحكومة بغية إنفاذ التوصيات حول التشريعات بالسياسات والممارسات.
وأضافت الحاج حسن أن التقرير السنوي يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق: ملحق إنفاذ توصيات تقرير المركز لعام 2022 وملحق إجراءات المركز بالعدوان على غزة وملحق تحليل الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2023 وملحق بأبرز إنجازات المركز ونشاطاته الأساسية خلال العام 2023 على الأصعدة الثلاثة: الوطنية والإقليمية، والدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:53

وظائف شاغرة بالفئة الثالثة في وزارة التربية

13:49

فيتش: مخاطر جيوسياسية ستؤثر على النمو الاقتصادي في الأردن خلال 2024

13:44

40 شهيدا و71 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

13:41

قصف صاروخي كثيف من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف

12:42

مسعف ينقذ حياة رضيعة بعمر إسبوعين في اربد

12:36

شركة أمنية ترعى وتشارك في معرض SMARTECH الأردن 2024

12:34

استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش وتوجهها إلى الهند على متن طائرة عسكرية

12:20

900 مركبة حكومية جرى شمولها بنظام التتبع الإلكتروني العام الماضي

12:16

شكراً وسائل الاعلام كفيتوا ووفيتوا

12:04

سموتريتش: من العدل قتل مليوني فلسطيني بغزة إذا لم يعد المحتجزون

11:53

البورصة الإسرائيلية تهوي بأعلى وتيرة تراجع منذ أكتوبر

11:31

الأمير فيصل بن الحسين يزور القرية الأولمبية في باريس

وفيات
وفيات الإثنين 5-8-2024وفيات الأحد 4-8-2024الإتحاد العام للجمعيات الخيرية والفروع في المحافظات تنعى الرئيس السابق للإتحاد الحاج ظافر البسطاميعشيرة المدادحة تنعى فقيدها الحاج مازن عبدالله سالم المدادحةوفيات الجمعة 2-8-2024