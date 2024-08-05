سموتريتش: من العدل قتل مليوني فلسطيني بغزة إذا لم يعد المحتجزون

وطنا اليوم:قال وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش إنه لن يسمح لنا أحد بقتل مليوني فلسطيني جوعا في غزة، ومن العدل فعل ذلك طالما لم يعد المحتجزون.

وبين الصفقة المطروحة لن تعيد إلا القليل من المحتجزين لذا فهي ظالمة وغير أخلاقية وتعرض أمننا للخطر.

وأضاف أنه من المستحيل تدمير حماس عسكريا ومدنيا دون السيطرة على المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن “نتنياهو أبلغني أننا سنبقى في محور فيلادلفيا”.

وقال إن هجوم 7 أكتوبر ما كان ليحدث لو كان الاستيطان في غزة موجودا وسنصحح الأخطاء