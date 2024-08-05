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إعادة طرح عطاء مشروع المدينة الاقتصادية مع العراق للمرة الثالثة

منذ 14 ثانية
إعادة طرح عطاء مشروع المدينة الاقتصادية مع العراق للمرة الثالثة

وطنا اليوم:أعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة، اليوم الاثنين، عن إعادة طرح عطاء دولي للمرة الثالثة لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن، والمقرر إقامتها على الحدود بينهما بمساحة 22 ألف دونم.
وتشمل دعوة العطاء إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.
دعت الشركة المملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ المشروع، جميع الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية والمدن الصناعية والمناطق التنموية والمناطق الحرة للمشاركة بالعطاء.


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