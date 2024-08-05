انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية في شوارع العاصمة عمان

وطنا اليوم_انطلقت اليوم مرحلة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب في شوارع عمان قبل ساعات من بدء فترة الدعاية رسميا .

وكانت قد كشفت مصادر في الهيئة المستقلة عن انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية العامة للمجلس العشرين اليوم الاثنين تزامنا مع اعلان القوائم المقبولة للمرشحين .

وتنص المادة على أنه “تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع”.

ووضعت الهيئة المستقلة للانتخاب جدولًا زمنيًا يحدد مراحل الانتخابات النيابية، من فتح باب التسجيل للمترشحين وموعد النظر بطلبات الترشح والطعن بقرارات الهيئة لدى المحكمة المحددة في قانون الانتخاب وموعد الدعاية الانتخابية والحملة الإعلانية وفتح المقرات وصولًا إلى الصمت الانتخابي الذي يسبق يوم الاقتراع ويتخلله حظر كافة الحملات السياسية والتغطية الإعلامية للانتخاب