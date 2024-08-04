فلسطين (غزة) دليل الأمة

وطنا اليوم_بقلم / حاتم خالد نصر_ في عامي 2006-2007، حدث الانقسام الداخلي في غزة، ووقف الجميع متفرجين. بعد سنوات قليلة، وقع أمر قلب كل شيء، وهو ثورات الشعوب العربية والانقسامات الداخلية وتغيير الحكومات. ما هو السبب برأيك؟

ثم حدثت عدة تصعيدات في قطاع غزة، وكانت الدول العربية تقف مكتوفة الأيدي. هل أهل فلسطين ليسوا أصحاب الحق مثلاً؟ أين الشعوب العربية؟

في تلك السنوات، تتابعت الأزمات في الدول العربية، والأكبر من ذلك هو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. هل التطبيع هو الحل للخروج من الأزمات؟

الآن وصلنا إلى الحلقة الأكبر: معركة “طوفان الأقصى” التي تحدث الآن. والدول العربية تقف أيضاً مكتوفة الأيدي، حكومات وشعوب، كما فعلت في الماضي.

السؤال الآن: ماذا سيحدث للدول العربية بعد إعلان انتهاء حرب “طوفان الأقصى” التي يخوضها الشعب الفلسطيني في غزة؟ أين الشعوب العربية الآن؟ هل هم بخير؟