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الميثاق الوطني يعقد لقاءً في جرش ويناقش رؤية الحزب لتمكين الشباب

منذ 9 ثواني
الميثاق الوطني يعقد لقاءً في جرش ويناقش رؤية الحزب لتمكين الشباب

وطنا اليوم:التقى حزب الميثاق الوطني ممثلا بالكابتن الطيار عدي دندن العتوم، عضو القائمة الوطنية لحزب الميثاق الوطني، بمجموعة متميزة من أبناء عشيرة العتوم في بيت الحاج عبد القادر ناصر العتوم، في جرش.
ودارت جلسة حوارية مثمرة حول أهمية الأحزاب في هذه المرحلة، حيث ناقش العتوم خلال اللقاء رؤية الحزب لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية.
من جانبهم، اشاد الحضور، وهم من فئة الشباب، بحزب الميثاق الوطني وسياسته الوسطية، مع التركيز على أهمية تطوير مهارات الشباب ومواكبتهم للتطور لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.
من جهته قال عضو القائمة الوطنية أن اللقاء يعكس التزام الحزب بتشجيع الشباب ليكونوا جزءاً فاعلاً في عملية صنع القرار.
وأعرب عن تقديره لجميع الشباب على دعمهم ومؤازرتهم، مشيراً إلى أن العمل مع الشباب هو جزء أساسي من رؤية الحزب لتحقيق التغيير الإيجابي.


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