“اختتام فعاليات سيمبوزيوم النحت والرسم الدولي في مهرجان جرش: دعم فني لصمود غزة”

وطنا اليوم_اختتمت فعاليات سيمبوزيوم النحت الدولي لموسمه الأول، وسيمبوزيوم الرسم الدولي الخميس الموافق ١/ ٨ الساعة السابعة مساءا، هذه الفعاليات جاءت بتنظيم من رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وممثلها الفنان التشكيلي الأردني الدكتور إبراهيم الخطيب ضمن اتفاقية مع إدارة مهرجان جرش.

وقد رعى الافتتاح وحفل التكريم معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات بحضور معالي وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار وعطوفة مدير مهرجان جرش السيد أيمن سماوي ومجموعة من الشخصيات السياسية والفنية والأكاديمية في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الاردنية.

ولقد تم تنفيذ ١٢ منحوتة من الحجر الأردني تحاكي محافظات المملكة الاثني عشر، من قبل سبعة نحاتين محترفين من الدول العربية والأجنبية بالإضافة لسبعة نحاتين أردنيين ومشاركة مجموعة من طلبة قسم النحت في كلية الفنون، وجاءت هذه هذه الفعالية بمناسبة اليوبيل الفضي وتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطانه الدستورية ل٢٥ عاما.

وفي داخل جاليري كلية الفنون والتصميم كانت تحاك لوحات فنية تشكيلية بمشاركة ثمانية فنانين عرب وعشرون فنانا تشكيليا أردنيا. والتي سيتم تخصيص ريع الأعمال الفنية دعما لصمود الأهل في غزة.

وفي هذا الباب يقول سعادة الدكتور الخطيب: إن موقف الأردن قيادة وشعبا من القضية الفلسطينية واضح وثابت وغير متحرك، وإيمانا منا لتأكيد وتثبيت موقفنا كأردنيين جاء هذا المقترح لمهرجان جرش حتى يتبناه جميع أعضاء اللجنة العليا وعلى رأسهم معالي رئيسة اللجنة الأستاذة هيفاء النجار مشكورة.