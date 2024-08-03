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تتقدم شركة الأسواق الحره الاردنيه ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي العاملين فيها

منذ ساعتين
تتقدم شركة الأسواق الحره الاردنيه ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي العاملين فيها

وطنا اليوم_

برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين،

 

بمناسبة قدوم الأميرة إيمان بنت الحسين .

 

ونتقدم إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله

وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله

بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الحفيدة .

 

الأميرة ايمان بنت الحسين

 

حفظها الله وجعلها قرة عين لوالديها والأسرة الهاشمية برعاية سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله.


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