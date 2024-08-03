تتقدم شركة الأسواق الحره الاردنيه ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي العاملين فيها

وطنا اليوم_
برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين،
بمناسبة قدوم الأميرة إيمان بنت الحسين .
ونتقدم إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله
وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله
بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الحفيدة .
الأميرة ايمان بنت الحسين
حفظها الله وجعلها قرة عين لوالديها والأسرة الهاشمية برعاية سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبد الله.