بعدما رزق بالأميرة إيمان.. ولي العهد يوجه رسالة للأردنيين

وطنا اليوم_وجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، رسالة شكر لكل الأردنيين الذين هنأوه بولادة الاميرة إيمان.

وكتب ولي العهد، عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام”: “الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا… الحمد لله على جميع النعم… الحمد لله على سلامة زوجتي الغالية رجوة وابنتنا الغالية إيمان… وخالص الشكر لأسرتي الصغيرة وأسرتي الأردنية الكبيرة لمشاعرهم الصادقة والنبيلة التي تركت أثرًا عميقًا في نفسي”.

وكان أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان، بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها.