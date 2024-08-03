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احجزوا أي تذكرة متاحة”.. السفارة الأمريكية في بيروت توجه رسالة لمواطنيها في لبنان

منذ ساعتين
احجزوا أي تذكرة متاحة”.. السفارة الأمريكية في بيروت توجه رسالة لمواطنيها في لبنان

وطنا اليوم_شجعت السفارة الأمريكية في بيروت، السبت، المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان “على حجز أي تذكرة متاحة لهم”، حيث أوقفت أو ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى البلاد وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

 

وقالت السفارة في رسالة، السبت: “نشجع الذين يرغبون في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور أو لم تتبع وجهتهم الأولى التي يختارونها”.

 

وأضافت السفارة الأمريكية في بيروت أن المواطنين الذين يفتقرون إلى الأموال للعودة إلى الولايات المتحدة “يمكنهم الاتصال بالسفارة للحصول على مساعدة مالية من خلال قروض العودة إلى الوطن”.

 

وقالت السفارة إن “من اختاروا عدم مغادرة لبنان يجب أن يجهزوا خططا طارئة لحالات الطوارئ، و”الاستعداد للاحتماء في أمكانهم لفترة طويلة من الوقت”.

 

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن المواطنين الأمريكيين “لا يجب أن يعتمدوا على الحكومة الأمريكية للمساعدة في المغادرة أو الإخلاء في حالة الأزمات”. وفي حالة الإخلاء، “قد لا يتمكن المواطنون من المغادرة مع عائلاتهم الأكبر، ولا يمكنهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة، ويتوقع أن يسددوا للحكومة الأمريكية مقابل نقلهم إلى مكان آمن”، حسبما ذكر البيان.


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