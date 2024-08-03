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أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بقدوم سمو الأميرة إيمان بنت الحسين

منذ 3 ساعات
أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بقدوم سمو الأميرة إيمان بنت الحسين

وطنا اليوم_

فبمناسبة قدوم صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت الحسين يتشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، وأمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، وأسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يرفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وإلى مقام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني المعظم سائلين الله العلي القدير أن ينبتها نباتاً طيباً حسناً وأن يبارك بها ويجعلها قُرة عينٍ لوالديها.


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