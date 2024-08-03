للعام الثالث على التوالي أورنج الأردن ترعى مسابقة الحسين التقنية الوطنية لروبوتات السومو

وطنا اليوم_في إطار الشراكة الممتدة بين الطرفين، واصلت أورنج الأردن للعام الثالث على التوالي تقديم الرعاية لمسابقة جامعة الحسين التقنية الوطنية لروبوتات السومو التي باتت علامة مسجلة في هذا المجال على مستوى المملكة، حيث ضمت أكثر من 600 طالبة وطالب شكلوا 210 فرق من 50 مؤسسة تعليمية بما فيها الجامعات والمدارس والمراكز الأكاديميّة ليطلقوا العنان لإبداعاتهم الرقمية.

وتندرج هذه الرعاية ضمن مبادرات وبرامج الشركة الهادفة إلى تعزيز التعليم الرقمي بوصفه ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية أورنج للمسؤولية المجتمعية، حيث إن بطولات السومو الروبوت تهدف بصورة أساسية إلى تنمية مهارات الشباب في مجال تطوير وتصميم الروبوتات بصورة تجعلها ذاتية التحكم وتؤهلها لخوض المنافسات وذلك باستخدام لغات البرمجة المختلفة.

وتدرب 12 من المشاركين في المسابقة في مختبرات أورنج للتصنيع الرقمي ما أسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم في التصميم والنمذجة الأولية باستخدام الحاسوب وترجمتها إلى إنجازات ومنافسات مميزة على حلبة السومو حيث قدمت الروبوتات التي قاموا بتصميمها عروضاً استثنائية ضمن فعاليات المسابقة التي امتدت على مدار يومين خلال الفترة من 26 إلى 27 تموز.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها بالطلاب الذين كانوا نموذجاً للتأثير المجتمعي الرقمي للشركة على الشابات والشباب في جميع أنحاء المملكة. وجسد المشاركون الذين تدربوا في مختبرات التصنيع الرقمي مدى اتساق مبادرات وبرامج أورنج التعليمية الرقمية مع الاتجاهات العالمية والسياقات الوطنية، حيث يشكل كل مشاركة ومشارك في هذه البرامج مشروع مبدعة ومبدع على المدى الطويل.

وأضافت الشركة بأن رعاية المسابقة التي تنظمها جامعة الحسين التقنية تقدم بعداً آخر لتكاملية رسالة أورنج الرقمية في مجال التعليم الرقمي وذلك على المستوى الوطني، فدعم القطاع الخاص يدفع رسالة ورؤية الجامعة الهادفة إلى تعزيز مهارات الطالبات والطلاب الرقمية بصورة تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل في ظل الثورة الرقمية قدماً ويسرع من وتيرة تنفيذها.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة جامعة الحسين التقنية لروبوتات السومو تحاكي مسابقات روبوت السومو العالمية التي تعود تسميتها إلى رياضة السومو اليابانية، حيث يحاول فيها اثنان من الروبوتات دفع الآخر خارج الحلبة الدائرية. وشملت شروط المشاركة في المسابقة معايير محددة للروبوت مع التركيز على التصميم الميكانيكي والبرمجة والتفكير الاستراتيجي، كما تم عرض الروبوتات والاستراتيجيات القتالية المستخدمة أمام لجنة التحكيم، التي تضم أعضاء من الكادر الأكاديمي في الجامعة وممثلين عن قطاع الصناعة والأعمال.

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