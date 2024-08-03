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رابط.. إعلان نتائج التوجيهي 2024 في الأردن: موعد حاسم

منذ 3 ساعات
رابط.. إعلان نتائج التوجيهي 2024 في الأردن: موعد حاسم

وطنا اليوم_مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” في الأردن لعام 2024، يعيش الطلبة وأولياء أمورهم حالة من الترقب والتوتر. تعتبر هذه اللحظة حاسمة حيث يحدد هذا الإعلان مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

ووفقاً لما ذكره مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، فمن المتوقع إعلان نتائج امتحانات التوجيهي بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من تقديم الطلبة لآخر امتحان، ما يجعل الموعد المرتقب في الثلث الأول من شهر آب/أغسطس القادم.

 

تفاصيل موعد إعلان نتائج التوجيهي 2024

كان آخر امتحان قدمه الطلبة لهذا العام في الخامس عشر من تموز/يوليو، إذ اختتمت الاختبارات بمبحث تاريخ الأردن. من المتوقع أن تُعلن النتائج بعد انتهاء عمليتي التصحيح والتدقيق بنحو ثلاثة أسابيع، ما يعني أن النتائج ستكون متاحة في أوائل شهر آب/أغسطس.

بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والتدقيق، ستُعلن النتائج على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية أو الموقع الرسمي لموقع توجيهي جو www.tawjihi.jo

اختيار خدمات نتائج الطلاب من خلال الموقع.

النقر على خانة الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2024.


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