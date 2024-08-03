تجارة عمان تُحضّر لعقد لقاء وطني اقتصادي

وطنا اليوم_عمان- تُحضّر غرفة تجارة عمان لعقد لقاء اقتصادي وطني غير تقليدي خلال الشهر الحالي للوصول إلى “خارطة طريق” تكون قابلة للتنفيذ الفوري على أرض الواقع وبما يسهم في تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والقت بثقل كبير على مختلف القطاعات وحركة النشاط التجاري.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في بيان اليوم السبت، أن المملكة تواجه اليوم العديد من الصعوبات الاقتصادية ولا سيما تلك التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، ما عمق من حالة تراجع النشاط التجاري، علاوة على دخول العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بوضع الانكماش

واضاف أن هذا المشهد يتطلب تدخلا عاجلا من الجميع لتقديم حلول سريعة ناجعة ترتكز على عناصر القوة لدى الوطن والمحافظة على ديمومة التعافي التي بدأت تظهر بعد تجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.

وتابع أن هذا الوضع دفع قرر مجلس ادارة الغرفة للدعوة لعقد لقاء وطني اقتصادي غير تقليدي لتقديم حلول وافكار ومقترحات سريعة من اصحاب العلم والخبرة والمعرفة قابلة للتطبيق للتخفيف من التداعيات الضبابية الجارية بالإقليم والعالم على اقتصادنا وأسواقنا ورفعها لاصحاب القرار ومؤسسات الدولة المعنية.

ودعا الحاج توفيق الراغبين بالمشاركة في اللقاء لتقديم مقترحاتهم وافكارهم القابلة للتطبيق الفوري، وذلك من خلال الدخول إلى رابط التسجيل ( https://forms.gle/eeacQvzsWnExjEKWA ) وتعبئة المعلومات المطلوبة حتى يتم مراجعتها وتدقيقها والترتيب لعقد اللقاء باسرع وقت ممكن.

وبين أن مجلس ادارة الغرفة حدد اهم الملفات التي سيتم بحثها في اللقاء، والتي تتطلب من الراغبين بالمشاركة تقديم الحلول والأفكار بشأنها وهي :حالة الركود التجاري وتراجع المبيعات وضعف القدرة الشرائية ، والتمويل المالي والاقراض والتسهيلات المالية.

وحسب الحاج توفيق حدد المجلس ملفات أخرى تتعلق بالبطالة وتوفير فرص العمل، الأمن الغذائي والأسعار وحماية المستهلك، دفع نشاط قطاع السياحة، تحريك قطاع النقل والشحن، وتشجيع الاستثمار دعم المستثمر المحلي، واستقطاب الاستثمارات، وكلف التشغيل والطاقة.