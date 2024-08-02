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الشرطة الإسرائيلية تفحص خطبة الشيخ عكرمة صبري

منذ ساعتين
الشرطة الإسرائيلية تفحص خطبة الشيخ عكرمة صبري

وطنا اليوم:أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس أنها تفحص خطبة الإمام في المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بزعم احتوائها على تحريض.
وذكرت شرطة الاحتلال أنها بدأت بالفحص فيما اذا كان للخطبة علاقة بالتحريض مع الجهات المختصة، وسوف تتصرف وفقاً للنتائج.
وأشارت إلى أنها اعتقلت شخص في الحرم القدسي الشريف، بزعم أنه قام بهتافات تحريضية أثناء الصلاة.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير داخلية الاحتلال يطالب المستشار القضائي لحكومة نتنياهو بسحب مواطنة الشيخ عكرمه صبري “الهوية المقدسية” بعد أحداث صلاة الجمعة في الأقصى وصلاة الغائب على إسماعيل هنية.


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