السفير الأردني في قطر يشارك في تشييع جثمان الشهيد إسماعيل هنية

وطنا اليوم:أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

وشارك ممثلا عن المملكة الأردنية الهاشمية، السفير الأردني في الدوحة زيد اللوزي في صلاة الجنازة والتشييع، كما وصلت قيادات سياسية أردنية وفعاليات شعبية إلى الدوحة، لحضور مراسيم تشييع جثمان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي اغتالته إسرائيل في طهران الأربعاء.

وشارك في تأدية صلاة الجنازة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية ووفود رسمية وقيادات الفصائل الفلسطينية.

وثم سيوارى جثمان الشهيد الراحل الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.