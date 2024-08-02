الرئيس الأمريكي: مقتل هنية لا يساعد في التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

وطنا اليوم:أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن “قلقه الشديد” حيال التوتر في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لا يساعد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد بايدن، الجمعة، أنه أجرى محادثة “مباشرة للغاية” مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن بايدن بحث في اتصال مع نتنياهو التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وأفاد البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو ناقشا عمليات نشر عسكري دفاعي أمريكي لدعم تل أبيب ضد التهديدات.

وأكد بايدن التزامه بأمن تل أبيب ضد جميع التهديدات القادمة من إيران.

ويشيع جثمان الشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية الدوحة عقب صلاة الجمعة.

وكان قد وصل جثمان هنية إلى العاصمة القطرية الدوحة الخميس، بعد أن شُيِّع في العاصمة الإيرانية طهران.

وستُقام صلاة الجنازة على روح الشهيد إسماعيل هنية في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، حيث سيتم دفنه في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وذكرت حماس أن مراسم تشييع هنية في الدوحة ستشهد حضوراً شعبياً وفصائلياً، بمشاركة قيادات عربية وإسلامية.

وصباح الأربعاء 31 تموز/ يوليو، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان عبر قناتها على تلغرام، إن رئيس الحركة “قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران”.

وقد توعّد المرشد الأعلى الإيراني بـ”إنزال أشد العقاب” على الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: “نعتبر من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سُفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وقال خليل الحية، القيادي في حركة حماس، إن اغتيال إسماعيل هنية يعكس محاولة الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على فشله، وأنه “قُتل في ظروف استثنائية”، مشيراً إلى أن حماس ستواصل مقاومتها.

وأكد الحية أن دماء هنية تمثل رسالة واضحة بتصميم الحركة على الاستمرار في مواجهة الاحتلال.