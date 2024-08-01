مفاجأة حزب العمال في انتخابات 2024 قائمة حزبية عامة يقودها شاب

وطنا اليوم_

فجر حزب العمال مفاجأته الإنتخابية اليوم بإعلانه قائمته العامة المترشحة على مستوى المملكة بعدما اعلنت أمينه العام د.رلى الحروب أن القائمة يرأسها د.محمد الجراح وهو طبيب وريادي أعمال عمره 29 سنة وقالت الحروب أن الحزب سجل سابقة في تاريخ العمل النيابي بترشيحه الشاب د.الجراح على رأس القائمة وباختياره ثلاثة شباب للمواقع الخمسة الأولى في القائمة الحزبية

وأشارت الحروب ان الموقع الخامس يشغله مهندس الميكانيك حمزة الطوباسي وعمره 29سنة ويملك مصنعاً صغيراً لإنتاج مواد غذائية بديلة عن المواد المقاطعة لدعنها الإحتلال الاسرائيلي ,كما ان الموقع الرابع في القائمة يشغله الشاب سليمان السعيديين ويحمل ماجستير علوم سياسية ويعمل موظف في البلدية وعمره 38سنة

وأكدت الحروب انها آثرت أنها تتراجع إلى الموقع الثالث في القائمة الحزبية العامة لتفسح فرصة للشباب ليشقوا طريقهم للبرلمان متسلحين بخبرتها السياسية وبرامج الحزب الفريدة التي تعد بتحويل الأردن من الفقر إلى الثراء ,وتشغيل مئات آلاف الشباب والباحثين عن عمل ,في حال تم تحويل الأردن إلى منطقة إقتصادية حرة بضرائب مبيعات مخفضة ورسوم جمركية مخفضة

هذا وقد جاء نائب الأمين العام لحزب العمال د.قاسم القباعي في الموقع الثاني في القائمة وجاءت الناشطة الثقافية مهندسة الديكور ريم البشابشة في الموقع السادس

وتكونت قائمة حزب العمال من 22 عضواً بينهم ست نساء وتوزعت مهنتهم على كل القطاعات المهنية والعمالية ,بالضافة إلى توزعهم على 11 دائرة إنتخابية

القائمة العامة لحزب العمال

1-الدكتور محمد احمد علي الجراح (فئة الشباب)

2-الدكتور قاسم عبدالله محمد القباعي

3-الدكتورة رلى احمد محمد الفرا ( الحروب) / امين عام حزب العمال- مقعد المرأة

4-سليمان غيث سالم السعيديين

5-حمزة هاني محمد خليل (فئة الشباب)

6-ريم يوسف ابراهيم بشابشة (مفعد المرأة )

7-جهاد محمود عبدالقادر اسبيتان

8-احمد علي توفيق الصوافطة

9-عصمت صبري يوسف جرادات

10-فكتور موسى يعقوب كركر ( مقعد المسيحي)

11-سالم محمد حسين قوقزة

12-ختام حسن طلاق ابوعنزة

13-الدكتورة أنعام محمود رشيد صبيحات

14-الدكتورسامر محمد عبدالجبار الحاج محمد

15-جمال محمد احمد درًس

16-سامر نايل هويشل الحروب

17-تمام مصطفى عيسى كايد

18-الدكتور وليد جودت رزق السبول

19-جزاع صقر فرحان الرواشدة

20-ابتسام زهدي ابراهيم رداد

21-محمد توفيق رمضان ابوعجلان

22- الدكتور زياد احمد مصطفى الزعبي

https://youtu.be/3vNlchvkO7k?si=v_wsNjg6pV2uxDkO