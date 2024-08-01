عملية تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة بوساطة تركية

وطنا اليوم:أعلنت تركيا، الخميس، أنها نسقت عملية تبادل 26 سجينا بين روسيا وعدة دول غربية، من بينهم الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش وعنصر البحرية السابق بول ويلان.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن “وكالة الاستخبارات التركية نفذت في أنقرة عملية تبادل للسجناء هي الأكبر في الآونة الأخيرة، وشملت تبادل 26 شخصا كانوا في سجون 7 دول مختلفة”.

والدول المعنية هي الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا.

وأوضحت أنه “تم نقل 10 سجناء بينهم قاصران إلى روسيا و13 إلى ألمانيا و3 إلى الولايات المتحدة”.

وأضافت أن السجناء المفرج عنهم نقلوا إلى تركيا على متن 7 طائرات، بينها “اثنتان من الولايات المتحدة وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا، في إطار عملية تبادل السجناء”.