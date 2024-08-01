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جلسة نقاشية مشتركة للغذاء والدواء وممثلي المستشفيات الخاصة

منذ 49 ثانية
جلسة نقاشية مشتركة للغذاء والدواء وممثلي المستشفيات الخاصة

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن تعزيز المكانة المتميزة للأردن كوجهة للسياحة العلاجية يستدعي تظافر جهود كافة الجهات الوطنية المعنية.

وأشار خلال جلسة نقاشية مشتركة نظمتها واستضافتها المؤسسة مع المستشفيات الخاصة بهدف مناقشة نقاط البحث والعمل المشترك، إلى تميز وتنافسية المنظومة الصحية الوطنية، لافتا إلى الدور المحوري المناط بالمؤسسة في تعزيز الأمن الدوائي وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الآمنة والتي تشكل ما نسبته 35% من الفاتورة العلاجية.

وأضاف مهيدات أن المؤسسة تبنت جملة من البرامج والإجراءات غير المسبوقة لإضفاء رقابة نوعية لتحقيق الأمن الدوائي وتعزيز التداول والاستخدام الرشيد للأدوية والمستلزمات الطبية وبما يضمن صحة وحقوق المرضى، منها تطبيق الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية للمستحضرات المخدرة، وإصدار تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لتسريع إجراءات توفير دواء آمن وفعال وذو جودة عالية وبسعر مناسب، وتلبية حاجة السوق المحلي والمستشفيات وتلافي أي نقص محتمل في التوريد فضلا عن برنامج تسعير المستلزمات الطبية لضمان توفيرها بأسعار تنافسية مقارنة بالدول المحيطة من حيث الجودة والكلفة.

وأكد مهيدات استعداد المؤسسة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون المشترك في عقد ورشات توعوية واجتماعات دورية وتسمية ضباط ارتباط لتعزيز التواصل بخصوص توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

بدورهم ثمن ممثلو المستشفيات جهود المؤسسة في دعم القطاع الطبي مقدرين تنظيم الجلسة المهمة من حيث المناقشة والمخرجات والتي تجسد روح التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المنظومة الصحية، مشيرين إلى مكانة الأردن وسمعتها المتميزة في مجال السياحة العلاجية والسعي نحو الارتقاء بهذه السمعة من خلال تطبيق برامج ضمان الجودة إلى جانب مواكبة أحدث التقنيات الطبية الحديثة .


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