وصول جثمان الشهيد إسماعيل هنية إلى الدوحة.

وطنا اليوم:وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية -اليوم الخميس- إلى الدوحة تمهيدا تشييعه إلى مثواه الأخير غدا الجمعة، بحضور شعبي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.

وستقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية.

وكانت العاصمة الإيرانية قد شهدت في وقت سابق اليوم مراسم تشييع لرئيس المكتب السياسي لحماس بحضورٍ رسمي وشعبي، وذلك غداة اغتياله في مقر إقامته.

وأكدت حركة حماس أن هنية اغتيل قبيل فجر أمس إثر استهدافه بغارة إسرائيلية.

وقد أمّ المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان هنية، وقد تجمع حشد من المشيعين يحملون صور الراحل وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران.

وشاركت حشود غفيرة من الإيرانيين في تشييع جثمان هنية في طهران.

وسارت شاحنة عليها نعشا هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان باتجاه ميدان آزادي بالعاصمة طهران، ورافقها المشيعون الذين أشادوا بالمقاومة ورفعوا لافتات تطالب بالثأر لاغتيال هنية أثناء وجوده ضيفا في إيران، كما أحرقوا أعلاما إسرائيلية.