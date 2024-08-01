الميثاق الوطني يحاور حول أهمية الانتخابات وبرامجه في لقاء سياسي بالبادية الشمالية

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني ممثلاً بأمينه العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء الحزب لقاءً وحواراً سياسياً، يوم أمس الاربعاء، في صبحا والدفيانة بالبادية الشمالية الشرقية.

حيث أكد الأمين العام على أهمية المرحلة الحالية من عمر الدولة الأردنية والانتخابات النيابية القادمة تعتبر فرصة حاسمة لتحديد مستقبل ابناء الاردن ومشاركتهم في صناعة القرار وضرورة حث الجميع على المشاركة وهو ما يعتبر جزءً اساسياً من استراتيجية الميثاق للمرحلة المقبلة .

وشدد الأمين العام على ضرورة مشاركة المواطنين الفاعلة في هذه الانتخابات لتعزيز العملية الديمقراطية وإحداث التغيير المطلوب، والدخول بالمئوية الثانية بروحية الآباء المؤسسون وعزيمة الشباب التي تريد بناء اردن قوي منيع حداثي متطور.

وخلال اللقاء، تحدث المومني عن حزب الميثاق الوطني ومبادئه وثوابته ،كما أكد على التزام الحزب بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيراً إلى البرامج الطموحة التي يتبناها الحزب لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأشار المومني إلى أن حزب الميثاق الوطني يسعى لتمثيل كافة شرائح المجتمع الأردني من خلال تبني سياسات تعزز من دور الشباب والمرأة وتحقق العدالة الاجتماعية.

واختتم اللقاء بدعوة الجميع إلى المشاركة بفعالية في الانتخابات المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة، وابدى الحضور اهتمامهم لدعم حزب الميثاق الوطني بكل الطرق راجين ان يحصد الحزب اكبر عدد من المقاعد النيابية.