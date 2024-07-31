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فصل الكهرباء عن مناطق بلواء الوسطية

منذ 46 ثانية
فصل الكهرباء عن مناطق بلواء الوسطية

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن المجاورين لحديقة وملعب كفر اسد، وجميع المشتركين (1+3 فاز) في لواء الوسطية غربي اربد الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة 2 مساء.
وقالت الشركة في بيان الأربعاء، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق


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