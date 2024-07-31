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جامعة البترا تستحدث تخصص “التحاليل الطبية” بدءًا من العام الجامعي 2024 /2025

منذ ساعة واحدة
جامعة البترا تستحدث تخصص “التحاليل الطبية” بدءًا من العام الجامعي 2024 /2025

وطنا اليوم:أعلنت جامعة البترا عن استحداث تخصص “التحاليل الطبية” في برنامج البكالوريوس بداية من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/ 2025، وذلك بعد موافقة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على استحداث هذا التخصص في الجامعة.
ويعد تخصص “التحاليل الطبية” برنامجًا أكاديميًّا يركز على إجراء الفحص الطبي وتحليله في المختبرات، وتدريب الطلاب على استخدام الأدوات والتقنيات المخبرية الحديثة لإجراء اختبارات على العينات البيولوجية مثل الدم والبول والأنسجة، واستخدام الأجهزة المتطورة، وتطبيق أساليب التحليل الكيميائي والبيولوجي لتقديم نتائج دقيقة تدعم عملية التشخيص والعلاج.
يشمل البرنامج دراسة واسعة لمجالات مختلفة، مثل: علم الأحياء الدقيقة، والكيمياء الحيوية، وعلم الدم. يتعلم الطلاب كيفية إجراء اختبارات مختلفة، مثل: تحليل خلايا الدم، واختبار وظائف الكبد والكلى، وتحليل مستويات الهرمونات. من خلال هذه الدراسات، يكتسب الطلاب المعرفة اللازمة لفهم كيفية تأثير العوامل المختلفة في نتائج الفحوصات وكيفية تفسيرها بشكل صحيح.
ويشمل التخصص دراسة جوانب عملية مكثفة، وتدريباً عملياً في مختبرات متقدمة، يتضمن التعامل مع المعدات المخبرية، وجمع العينات، وتحليل النتائج. ويوفر التدريب العملي للطلاب تجربة واقعية تساهم في تطوير مهاراتهم وتحضيرهم بشكل فعّال لسوق العمل.
يهدف تخصص “التحاليل الطبية” إلى تخريج الطلاب ليصبحوا مختصين قادرين على تقديم دعم دقيق وموثوق لعملية الرعاية الصحية. ويمكن للطلاب العمل في مختبرات المستشفيات، والعيادات، ومراكز الأبحاث الطبية.


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