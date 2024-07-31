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الأكاديمية الملكية البريطانية تمنح اسعيفان وأبو عرقوب من جامعة البترا زمالة القادة في الابتكار

منذ 12 ثانية
الأكاديمية الملكية البريطانية تمنح اسعيفان وأبو عرقوب من جامعة البترا زمالة القادة في الابتكار

وطنا اليوم:حصل الدكتور مؤيد اسعيفان والدكتورة دعاء أبو عرقوب من جامعة البترا على شهادة الزمالة من الأكاديمية الملكية للهندسة البريطانية في برنامج “زمالات القادة في الابتكار العالمي للعام 2024” (LIF).
ويهدف برنامج الزمالة إلى دعم رواد الأعمال والباحثين من خلال دورات تدريبية وإرشادية يقدمها المختصون في الأكاديمية الملكية للهندسة البريطانية، لمساعدة المبتكرين في تطوير مهاراتهم التجارية، وتحسين خطط أعمالهم، والتواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين.
ونظم الملتقى من قبل الأكاديمية الملكية للهندسة البريطانية بالتعاون مع صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة البريطانية لندن، وحضرته السفيرة الأردنية في المملكة المتحدة السيدة منار الدباس.
وشارك الدكتور مؤيد اسعيفان من قسم الكيمياء والدكتورة دعاء أبو عرقوب من قسم الصيدلة السريرية والممارسة الصيدلانية في جامعة البترا في برنامج الزمالة، وامتدت أعمال الملتقى ستة أشهر.
يشار إلى أن برنامج زمالة القادة في الابتكار (LIF) صمم لدعم المبتكرين والاقتصادات الناشئة ورعايتهم، ومساعدتهم على تسويق ابتكاراتهم القائمة على التكنولوجيا.
وقال اسعيفان: “إن الهدف النهائي للبرنامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية وحل التحديات المحلية من خلال الابتكار”.


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