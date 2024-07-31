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الاحتلال: إغلاق المجال الجوي الشمالي بالكامل

منذ دقيقة واحدة
الاحتلال: إغلاق المجال الجوي الشمالي بالكامل

وطنا اليوم:قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المسؤولين الأمنيين قرروا بعد تقييم الوضع، إغلاق المجال الجوي الشمالي لـ24 ساعة.
ويأتي القرار وسط ترقب رد محتمل من حزب الله اللبناني على استهداف أحد قادته في الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر توجيهات لوزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وقالت شبكة “سي إن إن” إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امتنع عن التعليق على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
ونقلت الشبكة عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش لا يرد على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.
واُغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، فجر الأربعاء، عبر غارة إسرائيلية تعرّض لها في العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن هنية “قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران”، فيما أكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، أن اغتيال هنية “عمل جبان لن يمر سدى”.
وفي بيان آخر، قال الحرس الثوري الإيراني “ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران”، وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إسماعيل هنية استشهد وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران، حيث كان هنية في زيارة لطهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.


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