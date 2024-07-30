مجلس إدارة الملكية الأردنية يُصادق على نتائج النصف الأول 2024

المجالي: ما زالت التحديات مستمرة أمامنا

1,757 مليون مسافر نقلتهم الملكية الأردنية خلال النصف الأول

ضرورة تضافر الجهود لدعم قطاع الطيران والسياحة

وطنا اليوم/ عمان 30/7/2024، أقرّ مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية النتائج المالية للشركة للنصف الأول من عام 2024، والتي أظهرت تحسنًا في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، كما استمرت الملكية الأردنية بتنفيذ استراتيجية النمو والتطور في مجال تحديث الأسطول والشبكة الجوية ومجمل الخدمات.

نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال ان الحرب على غزة شكلت تحدي كبير أمام قطاع النقل الجوي والسياحة وعلى الأداء التشغيلي للملكية الأردنية، حيثُ ما زال القطاع الأكثر تضرراً في القطاعات الاقتصادية بالأردن بالنظر إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.9% وانخفاض الدخل السياحي بشكل ملحوظ بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي للنصف الأول من العام الحالي 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

وأظهرت النتائج المالية للملكية الأردنية للنصف الأول من العام الحالي تسجيل خسارة بلغت 27 مليون دينار مقابل خسارة بمقدار 17 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2023، فيما انخفضت الإيرادات التشغيلية من 348 مليون إلى 338 مليون دينار لفترة المقارنة. كما نقل أسطول الشركة 1,757 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2024. وأشار المجالي أن نتائج النصف الأول عادة تكون ضعيفة بالنسبة لشركات الطيران، حيث أن هذه النتائج متوقعة وأفضل من أرقام الموازنة التي أعدتها الشركة لهذه الفترة من العام، وعلى الرغم من الحرب وتداعياتها جاءت أيضاً مقاربة من النتائج التي حُققِت في النصف الأول للعام 2023.

وأضاف المجالي أن تداعيات الحرب تبعها أثار سلبية على حركة السفر باعتبار الملكية الأردنية ناقل أساسي للسياحة الوافدة إلى الأردن وانخفاض كبير في حجوزات المسافرين على طائرات الشركة، سيما مسافري من السوق الفلسطيني ،الضفة الغربية وعرب 48، وانخفاض الطلب على السفر ونقل المجموعات السياحية باعتبار الأردن نقطة وصول إلى منطقة بلاد الشام والدلالة على ذلك انسحاب شركات الطيران الأجنبية من التشغيل الى الأردن وتقليل أعداد رحلاتها. ومن المتوقع أن يستمر تراجع أعداد المسافرين نتيجة استمرار الحرب، الأمر الذي قد يؤثر على النتائج المالية للربع الثالث ومجمل نتائج النصف الثاني من العام الحالي.

وأوضح المجالي ان الملكية الأردنية بذلت جهود كبيرة لتقليل التكاليف وضبط النفقات في مختلف المجالات وفتح محطات جديدة جاذبة للسياح لتعويض انخفاض أعداد المسافرين من الأسواق التقليدية والتعاون مع جهات محلية لترويج الأردن بطرق مبتكرة وكل ذلك للحفاظ قدر الإمكان على النتائج الإيجابية والأرباح التي حققتها الشركة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2023، ولكنها لم تستطع استيعاب كامل الأضرار وجاءت الأرقام بخلاف النتائج المرجو تحقيقها.

وأكد المجالي على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لدعم قطاع النقل الجوي والسياحة في الأردن وبمساهمة القطاعين العام والخاص وتسويق الأردن واستقطاب المسافرين وطرح حلول عاجلة لهذه الأزمة المشابهة لأزمة كورونا لكنها بطابع إقليمي وتأثيرها كبير على القطاع السياحي الأردني نظرًا لموقعه الجغرافي القريب من ساحة الحرب، لافتًا ان الملكية الأردنية تقف دائمًا بجانب الأشقاء في غزة وتقدم لهم كل الدعم والمساندة ضمن الإمكانات المتاحة لها من خلال برامج المسؤولية المجتمعة التي تنفذها والتبرع بنقل المساعدات الإنسانية وتقديم أسعار شحن خاصة أو مجانية للمنظمات الإنسانية لإيصال التبرعات والامدادات الطبية للمحتاجين.

ولفت المجالي ان الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الحالي إنجازات كبيرة في خطة تحديث الأسطول، حيثُ ضمت أربع طائرات جديدة من طراز امبراير لخدمة الرحلات القصيرة والإقليمية وأدخلت الشركة طائرة جديدة مخصصة للشحن الجوي من طراز ايرباص A321PF، وسيتم استلام طائرة امبراير جديدة اضافية خلال شهر آب وثلاثة طائرات جديدة من طراز ايرباص A320 neo في نهاية هذا العام تزامنا مع اخراج عدد من الطائرات القديمة في تلك الفترة. كما دشنت الملكية الأردنية وجهات حيوية نذكر أهمها؛ لندن ستانستد ومانشيستر في بريطانيا ورحلات موسمية إلى العُلا في السعودية وبافوس القبرصية وتعتزم التوسع إلى أسواق ومحطات عديدة خلال العام الحالي سيتم الإعلان عنها قريبًا.