الميثاق الوطني للحكومة: أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي

وطنا اليوم:رحب حزب الميثاق الوطني باقرار مجلس الوزراء للأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية يسمح للموظف في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، مخاطبا الحكومة” أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي” في إشارة إلى انتقاده لاقرار مشروع النظام الصادر مطلع الشهر الجاري دون الاعتماد على دراسات علمية ومشاورات مع الأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والعاملين في القطاع العام.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع ال 66 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء إن السماح للعاملين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي خطوة في الاتجاه الصحيح وتأتي تلبية للمطالب الشعبية والنقابات المهنية، وحزب الميثاق الوطني الذي دعا الحكومة منذ إقرار النظام في وقت سابق لاعادة النظر في النظام وتعديله لما له من أثر سلبي على الموظفين في القطاع العام وعلى المجتمع ككل.

من جانب آخر أشاد الميثاق الوطني بادراج أم الجمال الأردنية ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) على لائحة التراث العالمي، لتكون الموقع السابع الذي يحل ضمن قائمة التراث العالمي.

وأعرب الميثاق الوطني عن تهانيه للشعب الأردني بشكل عام وأهالي منطقة أم الجمال بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الأردن لديه أماكن أثرية وسياحية نفخر بها وباتت وجهة للسائح المحلي والعربي والأجنبي.