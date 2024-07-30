الجازي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

وطنا اليوم:شارك وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشکیان، والتي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء في العاصمة طهران، وذلك إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف دول العالم.

وأعرب الجازي للرئيس بزشكيان عن تمنياته بالتوفيق للجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو المزيد من التقدم والرفعة، والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

ورافق الجازي لدى حضوره مراسم التنصيب، الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، وطاقم السفارة الأردنية في طهران.