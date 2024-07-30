وزير التعليم العالي محافظة يلتقي سفراء كل من تايلند والفلبين وماليزيا وإندونيسيا وبروناي

وطنا اليوم:التقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في حرم الوزارة، وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي سفراء كل من تايلند، والفلبين، وماليزيا، وإندونيسيا، إضافةً إلى القائم بالأعمال في سفارة بروناي في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي بداية اللقاء رحب الوزير محافظة بجميع الحاضرين مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط الأردن مع هذه الدول، وحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير هذه العلاقات خاصة ما يتعلق بقطاع التعليم العالي، كما شكر أصحاب السعادة السفراء الوزير محافظة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على حفاوة الاستقبال وعلى الجهود المبذولة في متابعة شؤون الطلبة الوافدين الدارسين في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة جميع القضايا التي تهم مختلف الأطراف مثل الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، والبرامج الأكاديمية المشتركة، وزيادة استقطاب طلبة من تلك الدول للدراسة في مختلف تخصصات الجامعات الأردنية خاصةً تخصصات اللغة العربية والشريعة الإسلامية، وتوقيع اتفاقيات بين الجامعات، وتوقيع مذكرات وبرامج تنفيذية بين الوزارات.

وقد حضر اللقاء من الجانب الأردني كل من شادي مساعدة مدير مديرية أمانة سر مجلس التعليم العالي، ومهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد.

وتجدر الإشارة إلى وجود (654) طالباً وطالبة من الفلبين، و (1800) طالباً وطالبة من ماليزيا، و (598) طالباً وطالبة من إندونيسيا، (220) طالباً وطالبة من تايلند، و(9) طلاب وطالبات من بروناي يدرسون حالياً في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية.