مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية والجامعة العراقية

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وبحضور سعادة المستشارَ الثقافيَّ العراقيَّ في الأردن الأستاذ الدكتور خير الدين الأمين، مذكرة تفاهم مع الجامعة العراقية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور علي صالح حسين، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون بين الطرفين.

وحضر حفل التوقيع من الجامعة العراقية الدكتور أيسر ياسين الفهد، السيد خميس ضاري رحال / مرافق رئيس الجامعة العراقية، ومن جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور أنس السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة، السيد سمير حجازي مدير العلاقات العامة لمجموعة الحوراني، الدكتورة هديل ياسين مستشارة الرئيس، والمهندس أحمد الحوراني مدير وحدة التسويق والاتصال.

حيث جرى في بداية اللقاء الترحيب بالوفد والتعريف بالجامعة كأول جامعة خاصة أنشأت في المملكة الأردنية الهاشمية وما تضمه من كليات وبرامج على مستوى درجات البكالوريوس والماجستير، فيما تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى فتح سبل التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين الجامعتين في عدة مجالات منها تسهيل تبادل الأعضاء الأكاديميين والباحثين والخبراء أو تبادل الأفكار، بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات وإجراء البحوث العلمية المشتركة.

وفي هذا السياق، أشار الأستاذ الدكتور ساري حمدان إلى أهمية دور الملحق الثقافي العراقي في تسهيل وتعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعتين، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لدعم الطلبة العراقيين في الأردن.

هذا وقد أشاد رئيس الجامعة العراقية الأستاذ الدكتور علي صالح حسين بالمكانة المتميزة التي حققتها جامعة عمان الأهلية، والسمعةِ العطرةِ الطيبة التي تحظى بها الجامعة في الأوساط الأكاديمية على مستوى الوطن وخارجه، والمستوى المميز لخريجي جامعة عمان الأهلية الذين أثبتوا جدارتهم في حقول العمل وميادينِهِ، بالإضافة إلى مستوى الخدمات الذي تقدمه الجامعة لطلبتها وللمجتمع في سبيل النهضةِ والبناء والعطاء.