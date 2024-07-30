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الفراية : نراجع سياساتنا فيما يتعلق باللجوء السوري

منذ 54 ثانية
الفراية : نراجع سياساتنا فيما يتعلق باللجوء السوري

وطنا اليوم:كشف وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، عن توجه وزارة الداخلية لمراجعة سياستها واستراتيجيتها بشأن اللجوء السوري.
وقال الفراية في حديث له، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاتصال الحكومي، إن أكثر من مليون لاجئ ما زالوا متواجدين على أرض المملكة، مضيفا أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن تحمله.
وأضاف، “لدينا 233 ألف ولدوا في الأردن منذ عام 2011 وهؤلاء انضموا إلى مجموع اللاجئين”.
وحول حركة إعادة التوطين بشأن اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن، بين الفراية أنه تم توطين 63 ألف لاجئ في دول أخرى.
ولفت إلى أن نحو 95 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بدء الأزمة السورية.
وحسب الفراية، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أجرت دراسة كشفت ارتفاع نسبة الفقر بين اللاجئين السوريين (47% – 67%)، وارتفاع عمل “القصر” بين اللاجئين، وسط بوادر لظهور أزمة إنسانية أخرى بين اللاجئين في مختلف دول المنطقة.


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