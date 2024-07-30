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الملكية الأردنية: تلقينا تعليمات بعدم تسيير رحلات إلى بيروت حتى السبت المقبل

منذ 9 ثواني
الملكية الأردنية: تلقينا تعليمات بعدم تسيير رحلات إلى بيروت حتى السبت المقبل

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي إن الشركة تلقت تعليمات من هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني بعدم تسير رحلات إلى بيروت حتى يوم السبت المقبل.
وأضاف المجالي في تصريح أن الشركة تدرس هذه التعليمات وأثرها على خطوط الملكية للعاصمة اللبنانية.
وكانت الشركة علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي بعد قرار لهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني تعليق جميع رحلات الشركات الوطنية الجوية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة.


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