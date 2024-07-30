جامعة البترا تستحدث تخصص “إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجسيتة” بدءًا من العام الجامعي 2024 /2025

وطنا اليوم:أعلنت جامعة البترا عن استحداث تخصص “إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجسيتة” في برنامج البكالوريوس بداية من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 /2025، وذلك بعد موافقة مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على استحداث هذا التخصص في الجامعة.

وقال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة البترا الأستاذ الدكتور نضال الصالحي إن تخصص “إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية” يعد من التخصصات الجديدة في إدارة الأعمال، مشيرًا إلى أن الكشف التنافسي لعام 2023 يشير إلى أن عدد طلبات التوظيف المقدمة في التخصص كانت طلبين اثنين فقط، ما يشير إلى حجم الفرص المتوفرة في سوق العمل لخريجي التخصص.

وقال الصالحي إن تخصص بكالوريوس “إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية” يهدف إلى تخريج طلبة قادرين على تنظيم وإدارة جميع العمليات التي تبدأ من شراء المواد الخام حتى تسليم المنتج النهائي إلى العملاء.

وأضاف الصالحي: إن التخصص يزود الطلبة بطرق التحليل والتخطيط والإدارة لعمليات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وتحسين الكفاية، وتقليل التكاليف، لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل فعال.

ويزود التخصص الطلاب بمهارات متقدمة في استخدام نظم المعلومات اللوجستية والتقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الكبيرة لتحسين الأداء، واستخدام البرمجيات المتخصصة لتتبع وإدارة سلاسل التوريد بشكل فعال، بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

وقال الصالحي: “يشمل التخصص دراسة إستراتيجيات التوريد العالمية والمحلية، وكيفية التعامل مع مشكلات سلاسل التوريد التي قد تنجم عن الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية، وتقنيات التفاوض مع الموردين، وتطبيق إستراتيجيات إدارة المخاطر لضمان استمرارية العمليات”.

ويوفر التخصص فرصًا واسعة للعمل في مختلف الصناعات، مثل: التصنيع، والتجزئة، والخدمات اللوجستية.

وأشار مساعد العميد الدكتور احسان سمارة إلى أن البرنامج الذي تطرحه جامعة البترا يوفر فرص تدريب ميدانية في شركات رائدة، وهذا يمنح الطلاب الخبرة العملية المطلوبة في سوق العمل، مضيفًا أن الجامعة عملت على بناء شبكة علاقات مهنية قوية مع خبراء ومهنيين في المجال، بالإضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع شركات كبرى على المستوى المحلي والعالمي.