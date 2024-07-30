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بدء الترشح للانتخابات البرلمانية اليوم .. بداية مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 آب المقبل
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التحديث السياسي مشروع دولة لا يقبل الفشل!
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العضايلة والشياب مساعدان لمدير عام الجمارك
منذ 34 ثانية
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24 ساعة
03:15
أميركا تقود حملة لردع إسرائيل عن قصف بيروت” .. مصادر تؤكد
02:07
فنادق إكوينوكس تفتتح منتجع ساحلي جديد في نيوم بالسعودية
02:06
الرئيس الإسرائيلي: نمر بأحد أصعب الأسابيع على المستوى الأمني
01:14
بدء الترشح للانتخابات البرلمانية اليوم .. بداية مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 آب المقبل
01:12
اتحاد الكتاب ينتدي حول ” تطبيقات القانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي”في جرش 38
00:10
جرش 38: علاء شاهين يترجم آلام غزة موسيقيا في المركز الثقافي الملكي
23:59
فاطمة الهاشمي… تسحر جمهور مهرجان جرش بأدائها الأوبرالي
23:57
اتحاد الكتاب ينتدي حول ” تطبيقات القانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي”في جرش 38.
23:07
التحديث السياسي مشروع دولة لا يقبل الفشل!
22:22
عاجل .. استشهاد وإصابات في غارة إسرائيلية على البنان
21:54
عاجل ..”المعايطة”يؤكد التزام الأمن العام بتقديم خدمات متكاملة
20:59
عصام زعل عبدالرحمن يحصل على الدكتوراه بامتياز من كلية الإعلام بجامعة القاهرة
وفيات
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جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن