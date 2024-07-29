جرش 38: علاء شاهين يترجم آلام غزة موسيقيا في المركز الثقافي الملكي

وطنا اليوم_

أحيا الفنان الموسيقي و عازف العود الأردني علاء شاهين حفل “آلام غزة” في المركز الثقافي الملكي بمشاركة عازفي الإيقاع المبدعين الاستاذ على الدباغ والاستاذ حميدون ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38 تحت شعار “ويستمر الوعد”.

وقدم خلالها نخبة من أجمل المقطوعات الفنية الموسيقية ومنها: أغنية “أردن أرض العزم” ومقطوعة “قلوب أندلسية” و”خيول عربية” بالإضافة إلى مقطوعة “وفاء” و” القافلة والصحراء رم ” ومقطوعة” لقاء العاشقين” ومقطوعة، تسمى الحفل على أسمها “آلام غزة”، ضمن برنامج كابريس طائر النار.

الحفل الموسيقي ترجم صمود الشعب الفلسطيني وبه جسد النضال والصمود من خلال لغة الموسيقى ولغة الايحاء ونقلت رسالة الشعب الاردني و الفنانين وطريقة تضامنهم مع اخوتهم في غزة العزة.

وكان سلاح الفن والكلمة والنغم والثقافة تماشيا مع رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة والشعب الاردني لاخوتهم في فلسطين.

وسعى بهذا الحفل الفنانين عمل ما يمكنهم ماديا ومعنويا وانسانيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشكر شاهين اسرة مهرجان جرش ورئيسة اللجنة العليا للمهرجان وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي على هذه الليلة التي نقل بها فنه لجمهور جرش.