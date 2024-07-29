عاجل ..”المعايطة”يؤكد التزام الأمن العام بتقديم خدمات متكاملة

وطنا اليوم_استقبل مدير الأمن العام، اللواء د. عبيد الله المعايطة، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، د. محمد الذنيبات، في مقر مديرية الدفاع المدني يوم أمس.

وبحث الجانبان أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وبما ينعكس إيجابا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويصب في تحقيق المصالح الوطنية العليا.

وعلى هامش اللقاء، تسلمت مديرية الأمن العام، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ومدير الدفاع المدني العميد د.محمد العمري، آلية رافعة للكتل الأسمنتية والأحمال الثقيلة، ذات مواصفات مخصصة للتعامل مع حوادث الانهيارات، وحوادث الإنقاذ الثقيلة تبرعا ودعما من شركة الفوسفات.

وأكّد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام مستمرة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعية إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ومواكبة كل ما هو حديث ومتطور في مجال الحماية المدنية.

وثمّن مدير الأمن العام، الدعم الذي يعد إضافة نوعية، تسهم في الارتقاء بالأداء الميداني لفريق البحث والإنقاذ الدولي، لضمان سرعة الاستجابة خلال التعامل مع ما يقع من حوادث -لا قدر الله-.

بدوره، أشاد الذنيبات، بالمكانة التي وصلت إليها مديرية الأمن العام كمظلة أمنية عصرية ومتطورة في طبيعة ومستوى الخدمات الشرطية والإنسانية التي تقدمها للمواطنين والزائرين.

وأشار إلى أن هذا الدعم يقع ضمن المسؤولية الوطنية لشركة الفوسفات، ودعمها للمؤسسات الوطنية، ومساندة جهود وقدرات مديرية الدفاع المدني للقيام بواجباتها.

وأكد استعداد الشركة للاستمرار بدعم جهود جهاز للأمن العام في مختلف المجالات وبما يمكنه من القيام بواحباته وتقديم خدماته للمواطنين بكفاءة واقتدار.

واستمع الحضور لإيجاز قدّمه قائد فريق البحث والإنقاذ الدولي، حول عمل الآلية وأهميتها خلال التعامل مع الحوادث الكبيرة، كالانهيارات وغيرها من الحوادث المستجدة، التي تحتاج لتدخل مثل هذا النوع من الآليات.