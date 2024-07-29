عصام زعل عبدالرحمن يحصل على الدكتوراه بامتياز من كلية الإعلام بجامعة القاهرة

وطنا اليوم:حصل الباحث الاردني الدكتور عصام زعل عبدالرحمن على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الإعلام، جامعة القاهرة، عن الرسالة العلمية المُقدمة منه بعنوان “معالجة الفضائيات والمواقع الإلكترونية الأردنية للقضايا الأمنية:

وتهدف الدراسة التعرف على كيفية معالجة الفضائيات والمواقع الإلكترونية للقضايا الأمنية وإبرازها إعلاميا بهدف التأثير على الرأي العام الأردني، وتحديد القوى الفاعلة وطبيعة الأدوار التي تمارسها. واعتمدت الدراسة على نظرية الأطر الإعلامية، ويتحدد مجتمع الدراسة في المواد الأمنية المنشورة عبر القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية،