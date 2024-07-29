الحكومة تهيب بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان

وطنا اليوم:ساعات من الترقب عاشها اللبنانيون ليلة أمس بعدما تواردت الأخبار عن تفويض منحه مجلس الحرب في إسرائيل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يواف غالانت لتوجيه ضربة عسكرية واسعة لحزب الله في لبنان. وإعلان العديد من شركات الطيران أوقفت رحلاتها الى لبنان خوفا من هجوم إسرائيلي مرتقب

الى ذلك أهابت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية، حرصاً على سلامتهم وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص.

‏كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form

والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:

‏•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

‏•وحدة مركز العمليات في الوزارة:

‏•00962799562903

‏•00962799562471

‏•00962799562193

‏أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ⁦‪op.ctr@fm.gov.jo