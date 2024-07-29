بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحكومة تهيب بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان

منذ ساعة واحدة
الحكومة تهيب بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان

وطنا اليوم:ساعات من الترقب عاشها اللبنانيون ليلة أمس بعدما تواردت الأخبار عن تفويض منحه مجلس الحرب في إسرائيل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يواف غالانت لتوجيه ضربة عسكرية واسعة لحزب الله في لبنان. وإعلان العديد من شركات الطيران أوقفت رحلاتها الى لبنان خوفا من هجوم إسرائيلي مرتقب
الى ذلك أهابت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية، حرصاً على سلامتهم وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.
وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص.
‏كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form
والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:

‏•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
‏•وحدة مركز العمليات في الوزارة:
‏•00962799562903
‏•00962799562471
‏•00962799562193
‏أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ⁦‪op.ctr@fm.gov.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:54

عاجل ..”المعايطة”يؤكد التزام الأمن العام بتقديم خدمات متكاملة

20:59

عصام زعل عبدالرحمن يحصل على الدكتوراه بامتياز من كلية الإعلام بجامعة القاهرة

20:42

روسيا تقدم مساعدات إنسانية إلى ليبيا

20:28

التعليم العالي: 12% من الطلاب في الجامعات الأردنية غير أردنيين

20:22

حرف الـ “I” يتسبب في ورطة عراقية مع إسرائيل

20:16

الخارجية القبرصية: مستعدون لإجلاء مدنيين من الشرق الأوسط

20:12

ندم وخيبة .. عواقب التعرض المبكر للهواتف الذكية على الأطفال

20:07

رسالة مُشبَّعة بالطاعون أُرسِلت لوزير الداخلية الفرنسي

19:46

رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرتي الخصاونة والخوالدة

19:33

البيت الأبيض: لإسرائيل كل الحق في الرد على هجوم حزب الله

19:22

صدامات بمعسكر إسرائيلي بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين

19:12

الصحة الفلسطينية تعلن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال

وفيات
كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة الله