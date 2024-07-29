التعليم العالي: 12% من الطلاب في الجامعات الأردنية غير أردنيين

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،مهند الخطيب، الاثنين، إن 12% من الطلاب في الجامعات الأردنية غير أردنيين وهي نسبة مرتفعة.

وأضاف أن الطلاب غير الأردنيين يرفدون الأردن بنحو 700 مليون دينار سنويا.

ولفت إلى أن 116 طالبا وطالبة من 23 دولة سجلوا على منصة “ادرس في الأردن” خلال الـ24 ساعة الأولى من إطلاقها.

واشار إلى ان 1025 تخصصا بالجامعات الرسمية على منصة “ادرس في الأردن” وبمختلف الدرجات الجامعية.

وأكد أننا بحاجة لأن نقوم بحملات للترويج، كون الأردن كان متميزا بقطاع التعليم العالي بمؤسساته وبمجموعة مختلفة من المميزات الجاذبة.

وتابع: “اليوم العالم لم يتوقف بمكانه، هناك دول إقليمية ودول محلية أصبح لديها عناصر للجذب وأصبح لديها مؤسسات تعليمية تتساوى معنا وفي بعض الأحيان قد تسبق مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وبالتالي أنت بحاجة إلى أن تقوم بالمزيد من عمليات الترويج وأن تقوم بتوضيح الأسباب التي ما زالت تجعلك مميزا لأنك لم تعد الشخص الوحيد الموجود في الساحة، بل أن هناك من ينافسك في إبقاء طلابه داخل هذا البلد أو في جذب طلاب من خارج البلد”.

وحول سمعة الأردن التعليمية في الخارج قال: “ما زالت على ما هي عليه، لا نريد أن نغتر بأنفسنا أكثر من اللازم، ولا نريد أن نقلل من شأن أنفسنا، علينا أن نمسك العصا من المنتصف، لدينا عناصر جذب ومميزات قادرة على أن تبقينا على ساحة المنافسة، لكن علينا أن لا نستكين كمجلس وكوزارة وكمؤسسات تعليم عالي، لا بد أن نعمل مزيد من التطوير حتى نحافظ على هذا التميز ونقدم مزيد من المنافسة في ساحة التنافس بين مؤسسات التعليم العالي”.

وحول نسبة الطلبة غير الأردنيين التي تصل إلى 12% قال الخطيب: “نعم هذه نسبة تعتبر نسبة قياسا بإجمالي عدد سكان الأردن وقياسا بعدد الطلاب على مقاعد الدراسة هي نسبة مرتفعة وقد لا تكون موجودة في كثير من الدول التي تعمل على ملفات الاستقطاب، وهذا ما يدفعنا إلى أن هذه النسبة التي وصلنا لها لا بد أن نحافظ عليها وتعمل على زيادتها، خاصة وأننا في فترة كورونا كان في انخفاض في الأعداد، نحن كنا 36 ألف ثم أعدنا الارتفاع إلى 39 ألف، ثم 42 ألف، والآن ببداية العام الجامعي الماضي وصلنا إلى 46 ألف ونطمح للزيادة”.