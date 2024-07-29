أورنج الأردن وجامعة اليرموك تدعمان الإبداعات الشبابية في مجال تصميم الألعاب الإلكترونية

وطنا اليوم_مع 22 مليون دولار تم إنفاقها على قطاع الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط عام 2023، وتوقعات بارتفاعها إلى 38 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، تزامنت مع زخم وطني تمثل في إطلاق الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 بهدف زيادة مساهمة الألعاب الإلكترونية بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي، حرصت أورنج الأردن على دعم جهود جامعة اليرموك الهادفة إلى تشجيع طالبات وطلاب الجامعات الأردنية على تطوير وتصميم الألعاب الإلكترونية ورفع الوعي بقطاع صناعة الألعاب بين الأجيال الشابة من خلال “مسابقة جامعة اليرموك لتطوير الألعاب الإلكترونية”.

وعقدت المسابقة في مختبرات كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك في 25 تموز بمشاركة طلاب من جميع الجامعات الأردنية حيث شكل المتسابقون فرقاً مكونة من 2 إلى 4 أعضاء وتمحورت أفكار ألعابهم حول البيئة وخدمة المجتمع والترفيه.

وتعد مسابقة جامعة اليرموك الأولى من نوعها الهادفة إلى تحفيز الطالبات والطلاب الأردنيين على توظيف مهاراتهم الإبداعية لتطوير الألعاب الإلكترونية التي تنمو بصورة متسارعة على جميع المستويات، في ظل إسهامها الكبير في الاقتصاد وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى دورها في تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات التعليمية لدى الشابات والشباب ما يعزز من أدوارهم ومساهماتهم المجتمعية.

وأشارت أورنج الأردن إلى أن الألعاب الإلكترونية تجاوزت كونها رياضة ترفيهية لتصبح قطاعاً حيوياً وتنموياً يستقطب الموهوبين ويوفر فرص عمل ويمكن الطالبات والطلاب من إطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية واستكشاف مناطق جديدة في قدراتهم، في اتساق كبير مع الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب خلال السنوات الخمس المقبلة، وإنشاء 4 مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، واستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، و20 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وقدمت أورنج الأردن كجزء من رعايتها ودعمها للمسابقة جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل تمت إضافتها عبر محفظة Orange Money.

وتقدمت أورنج بالتهنئة للفائزين المتمثلين في فريق جونير بيرد من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في المركز الأول، وفريق كات جيرني من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المركز الثاني، وفريق ديد ديرتي من جامعة العلوم والتكنولوجيا في المركز الثالث.

من جهتها أشادت جامعة اليرموك بالاهتمام الذي استقطبته المسابقة ما يعكس الإيمان الوطني بضرورة تشجيع هذا القطاع الإبداعي المتطور بوصفه جزءاً من المستقبل، كما تقدمت بالشكر من أورنج الأردن لوجودها المستمر في المحافل الوطنية الفاعلة والدعم الذي تقدمه ما يسهم في استمرار هذه الجهود.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في كوريا الجنوبية عام 2008، باعتباره الهيئة الدولية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وإدارة الرياضات الإلكترونية على المستوى الدولي الذي يضم في عضويته حالياً 109 دول من بينها الأردن الذي يحرص مؤخراً على تعزيز مكانته في هذا المجال خصوصاً مع استضافة مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية الأول من نوعه عربياً في شهر نيسان الماضي لتشكل المسابقات المحلية مثل مسابقة جامعة اليرموك عاملاً أساسياً في دعم هذه الجهود.

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