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الملكية الأردنية تعلق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية

منذ 41 ثانية
الملكية الأردنية تعلق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الاثنين تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيثُ ستلغي الشركة رحلة الاثنين RJ403 ورحلة الثلاثاء RJ407 وذلك بحسب قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة.
وقالت الملكية في بيان صحفي إن التقييم مستمر فيما يتعلق برحلات الثلاثاء.
وكانت ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، ، أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية والذي تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.وأدى هجوم صاروخي أسقط 12 قتيلا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل السبت إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.
وألغت لوفتهانزا ويوروينغز التابعة لها ثلاث رحلات إلى بيروت كان من المقرر أن تنطلق بعد ظهر الاثنين، بحسب ما أظهرته لوحة مواعيد إقلاع ووصول الرحلات في المطار وموقع تتبع الرحلات فلايت رادار 24.
وأظهرت بيانات فلايت رادار 24 أيضا أن الخطوط الجوية التركية ألغت رحلتين ليل الأحد. كما ألغت شركة طيران صن إكسبرس التركية للرحلات منخفضة التكاليف وشركة إيه جيت التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة طيران إيجه اليونانية والخطوط الجوية الإثيوبية وشركة طيران الشرق الأوسط رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت اليوم الاثنين.


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