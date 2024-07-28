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طيران الشرق الأوسط ترجئ رحلات جوية عائدة إلى لبنان

منذ 5 ثواني
طيران الشرق الأوسط ترجئ رحلات جوية عائدة إلى لبنان

وطنا اليوم:ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية في بيان، الأحد، أنها أرجأت بعض رحلات العودة من مساء الأحد إلى صباح الإثنين، من دون إبداء أسباب.
وتعهدت إسرائيل برد سريع على حزب الله اللبناني، الأحد، بعد مقتل 12 شخص في ضربة صاروخية على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
ونفى الحزب ضلوعه في الضربة، لكن إسرائيل قالت إن لديها تأكيدات على أنه وراء الهجوم في مجدل شمس.


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