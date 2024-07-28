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عاجل عمر ملحس: حزب إرادة قدم انموذجا في الحوكمة والشفافية لاقراز القائمة الحزبي

منذ ساعتين
عاجل عمر ملحس: حزب إرادة قدم انموذجا في الحوكمة والشفافية لاقراز القائمة الحزبي

وطنا اليوم_عمان – 28 تموز 2024: أكد عمر ملحس، الوزير السابق والخبير الاقتصادي، أن حزب إرادة قدم نموذجاً رائداً في مجال الحوكمة والشفافية من خلال عملية إقرار القائمة الحزبية. وأشاد ملحس خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بجهود الحزب في تعزيز معايير النزاهة والمساءلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحزب بتعزيز المشاركة السياسية العادلة والشفافة.

 

وأضاف ملحس أن حزب إرادة أثبت قدرته على تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، مما يساهم في بناء ثقة الجمهور وتعزيز الديمقراطية في البلاد. ودعا الأحزاب الأخرى إلى الاقتداء بهذا النموذج لتعزيز المشهد السياسي الوطني.

 

وختم ملحس تصريحه بالإشارة إلى أهمية الاستمرار في تطوير وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لضمان مشاركة سياسية فعّالة ومستدامة في المستقبل.


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