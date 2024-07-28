مذكرتي تفاهم بين جامعة فيلادلفيا ومركز الغذاء المثالي ومركز التغذية العلاجية

وطنا اليوم:انطلاقا من رغبة الجامعة بتوفير فرص التدريب العملي لطلبة التخصصات الطبية وبدعم موصول من عطوفة الاستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا فقد تم توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من مركز الغذاء المثالي ومركز التغذية العلاجية لتدريب طلبة تخصص التغذية السريرية والحميات ضمن فترة التدريب العملي.

ويعد مركز الغذاء المثالي من أوائل مراكز التغذية الحديثة في الاردن ولها 7 فروع موزعة في العاصمة عمان بالاضافة الى فروعها في مدينة اربد والعقبة ووادي موسى. ويعد مركز التغذية العلاجية من مراكز التغذية المتميزة في العاصمة عمان، ويعمل المركزان على توفير الكفاءات والخبرة العملية لأخصائيي التغذية ولطلاب التخصص من خلال التفاعل المباشر مع المرضى والمراجعين وتأهيل الطلاب لحاجات سوق العمل.

وثمن الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة امكانيات المركز في تعزيز قدرة الطلاب العملية وفقاً لسوق العمل تزامناً مع تطلعات ورؤية الجامعة ورسالتها في تأهيل وتعزيز الجانب النظري مقترناً بالجانب العملي لرفد سوق العمل بحاجته من تلك الكفاءات وفقا لبرامج معدّة مسبقا ومدروسة.

وقد وقع على مذكرتي التفاهم الاستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس الجامعه وعن “مركز الغذاء المثالي” الأستاذ شاهين عودة مدير المركز وعن “مركز التغذية العلاجية” المهندسة أريج زهران مديرة المركز بحضور عميد كلية العلوم الطبية المساندة الاستاذ الدكتور فؤاد عبدالله ورئيسة قسم التغذية السريرية د. نور بطارسة ومشرفة التدريب في قسم التغذية السريرية د. غدير عثمان.